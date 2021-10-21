Украинцы начали сжигать "евробляхи" в знак протеста: что происходит

Иначе угрожают бешеные штрафы.

Украинец решил в знак протеста сжечь автомобиль на европейской регистрации.

Об этом говорится в организации "АвтоЕвроСила" в Facebook.

Отмечается, на подобный шаг он решился из-за того, что эту машину нельзя вывозить за границу и что за нее можно получить огромный штраф. На видео мужчина заявил, что история этого Opel закончилась и таким образом он протестует против власти.

В описании под видео авторы поста обвинили нардепа Александра Ковальчука, который прописал в законе о растаможивании "евроблях" пункт о том, что автомобили ниже "Евро-2" нельзя растаможить и вывезти из Украины. В противном случае таможенники выписывают автолюбителям штраф 170 тысяч гривен, вместо обещанных 8,5 тысяч. Александра Ковальчука назвали "антинародным" депутатом и обвинили в том, что из-за него людям проще сжигать свои автомобили, чем платить огромные штрафы.

Также авторы публикации добавили, что за растаможку авто нужно переплачивать в три раза больше.

"Например, авто на еврономерах стоит 500 долларов. Чтобы его растаможить, нужно заплатить около тысячи долларов и еще 500 долларов за услуги брокера, оформление документов и осмотр в сервисном центре МВД. Вместе это в три раза дороже, чем реальная стоимость машины", — пожаловались "евробляхеры".

Как известно, с 15 мая в Украине вступил в силу закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которых транспортные средства" № 1402-IX. Закон еще 12 мая был подписан президентом Зеленским вместе с другим — "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины" № 1403-IX.

Согласно документам, подержанные автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Так, на льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготным растаможкой в течение 270 дней.

Добавим, что льготное растаможивание автомобилей на европейской регистрации завершается 11 ноября.

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