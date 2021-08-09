Украинцы начали устанавливать в электрокары ГБО: зачем

Газобаллонным оборудованием оснащают дешевые модели.

В Украине владельцы электрических автомобилей начали устанавливать газобаллонное оборудование для решения проблемы малого запаса хода.

Об этом сообщает сайт UBR.

Однако они не начинают ездить на пропан-бутане, а используют газ для снижения расхода электроэнергии.

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"В данном случае газовая система — это не автомобильное газобаллонное оборудование, а печка и подключенный к ней газовый баллон. Благодаря автономной печи можно не тратить энергию аккумулятора на обогрев салона и таким образом увеличить запас хода", — рассказал эксперт Евгений Устименко.

Чаще всего газовую установку ставят на дешевые электромобили, вроде Nissan Leaf и Renault Zoe. Стоит такая печка от 8 до 15 000 гривен в зависимости от модели обогревателя. Можно найти дешевые устройства из Китая или более дорогие из Австрии и Германии.

Эксперт сообщил, что такое оборудование целесообразно устанавливать на электромобиль в работе "в режиме такси".

Ранее сообщалось, что эксперт рассказал, какие автомобили нельзя переводить на ГБО и почему это невыгодно.

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