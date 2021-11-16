Украинцы начнут получать водительское удостоверение с новой отметкой: в МВД назвали точную дату

А срок действия теоретического экзамена был увеличен до 2 лет.

В скором времени украинцам начнут выдавать водительское удостоверение с новой отметкой.

Об этом говорится в Главном сервисном центре МВД в Facebook.

Так, с 28 декабря 2021 года водительские удостоверения в Украине начнут выдавать с новыми пометками и кодами. В частности, появится информация о сдаче практического экзамена на автомобиле с автоматической коробкой передач в виде кода "78".

С такими правами можно будет управлять только машиной на "автомате", при отсутствии этого кода — с любой коробкой передач.

Также вместо разных пиктограмм (например, очков) на водительском удостоверении будут размещены коды. Таким образом, документы будут максимально адаптированы к европейским. Кроме того, среди нововведений для водителей увеличение срока действия теоретического экзамена: с 3 месяцев до 2 лет. Но оно не может действовать дольше свидетельства об окончании автошколы.

Ранее автомобилистам рассказали, нужно ли менять водительское удостоверение с неразделенными категориями на новое.

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