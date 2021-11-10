Украинцы обратились к Зеленскому по поводу продления льготного растаможивания "евроблях": что требуют

Украинцы обратились к Зеленскому по поводу продления льготного растаможивания "евроблях": что требуют

Легализовать подобные авто можно до 10 ноября включительно.

Украинцы все еще не теряют надежды продлить срок льготного растаможивания автомобилей на европейской регистрации.

Так, на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась соответствующая петиция "Доступное растаможивание для всех", зарегистрированная от 2 ноября.

Авторы просят продлить льготное растаможивание на полгода – до 15 марта 2022 года, а также разрешить оформлять автомобили, ввезенные до 31 декабря 2021 года.

К тому же инициаторы петиции подчеркивают необходимость рассмотреть законопроект №3704, предусматривающий равные условия растаможивания для всех граждан. В документе указаны другие требования:

предусмотреть льготные условия растаможивания для отдельных категорий граждан – участников АТО, инвалидов, многодетных семей;

разрешить растаможивание "на нормальных условиях" гибридных авто, микроавтобусов со стандартом ниже "Евро-5";

разрешить растаможивание авто стандарта "Евро-1", которые уже ввезены в Украину.

До окончания сбора подписей под петицией осталось 85 дней. На 10 ноября ее поддержали более 1 100 граждан из 25 000 необходимых.

Как известно, с 15 мая в Украине вступил в силу закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которых транспортные средства" № 1402-IX. Закон еще 12 мая был подписан президентом Зеленским вместе с другим — "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины" № 1403-IX.

Согласно документам, подержанные автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Так, на льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготным растаможиванием в течение 270 дней.

Добавим, что льготное растаможивание автомобилей на европейской регистрации завершается 10 ноября.

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