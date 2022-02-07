Украинцы отказываются платить за штрафы с камер автоматической фиксации нарушений ПДД

В прошлом году система зарегистрировала 2,6 млн штрафов на сумму более миллиарда грн.

Украинцы не слишком спешат платить штрафы, зафиксированные автоматической системой нарушений ПДД.

По информации Опендатабот, платформы для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные Национальной полиции Украины, в 2021 году система зарегистрировала 2 584 779 штрафов. Сумма достигла рекордной отметки в 1 029 217 060 гривен . Как следствие, по сравнению с предыдущим годом количество зафиксированных нарушений существенно увеличилось, также возросла доля неоплаченных штрафов.

Отметим, что в прошлом году покрытие системы расширилось — в настоящее время нарушения фиксируются 246 устройствами в 24 городах и 15 областях. Места размещения и адреса камер есть на сайте МВД.

Наиболее активно водители злоупотребляли своими обязанностями в сентябре, когда система фотовидеофиксации насчитала почти полмиллиона нарушений ПДД – 469 483, а меньше всего нарушали правила дорожного движения в феврале – 66 285.

Количество всех неуплаченных штрафов за нарушение ПДД в Едином реестре должников из года в год увеличивается. В 2021 году их количество выросло на 19% и составляет 1 327 440 штрафов. В то же время польза от камер по улучшению безопасности дорожного движения не ощущается – за 11 месяцев 2021 года в Украине произошло 170 972 ДТП, что на 13,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В отчетном периоде было зафиксировано 55 791 ДТП, из них 785 инцидентов – с погибшими, и 5 988 – с травмированными. Лидером по количеству аварий по-прежнему является Киев и Киевская область. Также высок уровень аварийности в Одесской, Днепропетровской и Львовской областях. Лучшая ситуация на дорогах Луганской, Сумской и Кировоградской областей.