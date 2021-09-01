Украинцы приобрели рекордное количество новых легковых авто в августе: названы топ-10 марок и модель-бестселлер

Лидер продаж изменился.

Рынок новых легковых автомобилей по итогам августа 2021 года показал существенный рост.

Так, по информации "Укравтопром", в прошлом месяце украинцы приобрели и зарегистрировали почти 8,5 тысяч новых легковых автомобилей, что на 22% больше, чем годом ранее. Отмечается, что подобный результат оказался лучшим в августе за последние восемь лет.

Наибольшим спросом, как и год назад, пользовались автомобили марки Renault, которых было зарегистрировано 1 274 экземпляра. Однако по сравнению с прошлым годом августовская реализация новых автомобилей этой марки в Украине уменьшилась на 4,5 процента.

Сохранила свою прошлогоднюю позицию и японская марка Toyota, регистрации автомобилей которой выросли почти на 10% - до 1 260 единиц. На третьей позиции в рейтинге КIA, которая в пять раз увеличила свой результат годичной давности. Автомобили этой корейской марки выбрали 840 покупателей.

Четвертый результат у Nissan — 446 авто (+59%). Спрос на автомобили Skoda в годовом исчислении вырос на 49% — до 438 авто, этого с запасом хватило на пятое место. Также в топ-10 августа 2021 вошли такие марки: Mitsubishi — 373 (+63%); Volkswagen — 370 (-34%); Chery — 367 (+151%); Hyundai — 347 (+2%) и Suzuki — 297 (-4%).

По итогам прошедшего месяца, титул бестселлера на украинском рынке новых легковых автомобилей достался автомобилю KIA Sportage. Этот компактный кроссовер в августе выбрали 603 автомобилиста. Всего с января по август текущего года украинцы приобрели и поставили на учет 66,7 тысяч новых легковых автомобилей, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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