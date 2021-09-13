Украинцы создали трехколесный электромобиль, на котором можно ездить по обычным дорогам без регистрации

Украинцы создали трехколесный электромобиль, на котором можно ездить по обычным дорогам без регистрации

Авто имеет 2 лошадиные силы и может разгоняться до 35 км/ч.

Инженер Ровенской АЭС Андрей Буткевич показал электрический автомобиль МЭМ-01, который он создал вместе со своей командой мастеров.

Об этом сообщается на YouTube-канале АЭС.

Буткевич говорит, что давно размышлял над созданием такого автомобиля, и в его создании вдохновлялся похожим испанским электромобилем. Над МЭМ-01 работали в течение года.

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Отмечается, что электрокар создан из экологически чистых материалов. Он имеет три колеса, багажное отделение и может перевозить двух человек.

Машина оборудована электродвигателем, который выдает 2 лошадиные силы. Из-за малой мощности ее не нужно регистрировать. Максимальная скорость авто — 35 км/ч.

Также МЭМ-01 оснащен камерой заднего вида, функцией рекуперации и зарядкой от солнечных батарей, установленных на крыше.

Буткевич лично ездит на электромобиле. Говорит, что с ним очень удобно ездить по городу и магазинам. МЭМ-01 уже захотели приобрести у мастера, но первый экземпляр он не хочет продавать. Зато в будущем планирует его усовершенствовать.

Ранее сообщалось, что самодельный электрический "Запорожец" посоревновался в драг-рейсе с Tesla.

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