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Украинцы стали активнее покупать авто "на газу": названы самые популярные модели с ГБО

Украинцы стали активнее покупать авто "на газу": названы самые популярные модели с ГБО

УНІАН

Первое место идет с огромным отрывом.

Названы топ-20 автомобилей в ГБО, которые покупали украинцы в июле 2021 года.

Об этом говорится в Auto.RIA.

Отмечается, что легковые автомобили, оснащенные газобаллонным оборудованием, остаются в топе среди водителей из-за экономии, хотя их и беспокоит рост цен на автогаз.

Так, в июле украинцы купили 3 190 единиц легковых машин, в которые потом была вмонтирована система газобаллонного оборудования. Сюда входят только официально перерегистрированные авто, данные о которых были соответствующим образом оформлены в сервисных центрах МВД. Результат месяца стал максимальным с начала 2021 года.

Итак, список самых популярных машин "на газу" по итогам июля среди украинских автомобилистов выглядит следующим образом:

  • Daewoo Lanos Sens — 2 222 единицы;
  • Skoda Octavia — 779;
  • Chevrolet Aveo — 768;
  • ВАЗ 2109/99 — 745;
  • Volkswagen Passat — 609;
  • Toyota Camry — 461;
  • Chevrolet Lacetti — 450;
  • Volkswagen Golf — 409;
  • Renault Dacia Logan — 403;
  • Nissan X-Trail — 400;
  • Mitsubishi Lancer — 378;
  • Mitsubishi Outlander — 376;
  • Skoda Fabia — 332;
  • Opel Astra — 320;
  • Hyundai Tucson — 320;
  • Opel Vectra — 305;
  • ВАЗ 2107 — 304;
  • Ford Fusion US Mondeo — 281;
  • Hyundai Accent — 278;
  • Opel Zafira — 261.

При составлении рейтинга аналитики использовали открытые данные Главного сервисного центра МВД (количество сделок купли-продажи и первые регистрации этих машин в июле).

Ранее эксперт рассказал, какие автомобили нельзя переводить на ГБО и почему это невыгодно.

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