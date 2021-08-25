Украинцы стали активнее покупать авто "на газу": названы самые популярные модели с ГБО

Первое место идет с огромным отрывом.
Названы топ-20 автомобилей в ГБО, которые покупали украинцы в июле 2021 года.
Об этом говорится в Auto.RIA.
Отмечается, что легковые автомобили, оснащенные газобаллонным оборудованием, остаются в топе среди водителей из-за экономии, хотя их и беспокоит рост цен на автогаз.
Так, в июле украинцы купили 3 190 единиц легковых машин, в которые потом была вмонтирована система газобаллонного оборудования. Сюда входят только официально перерегистрированные авто, данные о которых были соответствующим образом оформлены в сервисных центрах МВД. Результат месяца стал максимальным с начала 2021 года.
Итак, список самых популярных машин "на газу" по итогам июля среди украинских автомобилистов выглядит следующим образом:
- Daewoo Lanos Sens — 2 222 единицы;
- Skoda Octavia — 779;
- Chevrolet Aveo — 768;
- ВАЗ 2109/99 — 745;
- Volkswagen Passat — 609;
- Toyota Camry — 461;
- Chevrolet Lacetti — 450;
- Volkswagen Golf — 409;
- Renault Dacia Logan — 403;
- Nissan X-Trail — 400;
- Mitsubishi Lancer — 378;
- Mitsubishi Outlander — 376;
- Skoda Fabia — 332;
- Opel Astra — 320;
- Hyundai Tucson — 320;
- Opel Vectra — 305;
- ВАЗ 2107 — 304;
- Ford Fusion US Mondeo — 281;
- Hyundai Accent — 278;
- Opel Zafira — 261.
При составлении рейтинга аналитики использовали открытые данные Главного сервисного центра МВД (количество сделок купли-продажи и первые регистрации этих машин в июле).
Ранее эксперт рассказал, какие автомобили нельзя переводить на ГБО и почему это невыгодно.