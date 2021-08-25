Украинцы стали активнее покупать авто "на газу": названы самые популярные модели с ГБО

Украинцы стали активнее покупать авто "на газу": названы самые популярные модели с ГБО

Первое место идет с огромным отрывом.

Названы топ-20 автомобилей в ГБО, которые покупали украинцы в июле 2021 года.

Об этом говорится в Auto.RIA.

Отмечается, что легковые автомобили, оснащенные газобаллонным оборудованием, остаются в топе среди водителей из-за экономии, хотя их и беспокоит рост цен на автогаз.

Так, в июле украинцы купили 3 190 единиц легковых машин, в которые потом была вмонтирована система газобаллонного оборудования. Сюда входят только официально перерегистрированные авто, данные о которых были соответствующим образом оформлены в сервисных центрах МВД. Результат месяца стал максимальным с начала 2021 года.

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Итак, список самых популярных машин "на газу" по итогам июля среди украинских автомобилистов выглядит следующим образом:

Daewoo Lanos Sens — 2 222 единицы;

Skoda Octavia — 779;

Chevrolet Aveo — 768;

ВАЗ 2109/99 — 745;

Volkswagen Passat — 609;

Toyota Camry — 461;

Chevrolet Lacetti — 450;

Volkswagen Golf — 409;

Renault Dacia Logan — 403;

Nissan X-Trail — 400;

Mitsubishi Lancer — 378;

Mitsubishi Outlander — 376;

Skoda Fabia — 332;

Opel Astra — 320;

Hyundai Tucson — 320;

Opel Vectra — 305;

ВАЗ 2107 — 304;

Ford Fusion US Mondeo — 281;

Hyundai Accent — 278;

Opel Zafira — 261.

При составлении рейтинга аналитики использовали открытые данные Главного сервисного центра МВД (количество сделок купли-продажи и первые регистрации этих машин в июле).

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