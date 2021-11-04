Украинцы стали активнее покупать электромобили: топ-10 "зеленых" моделей октября

Основную долю составляют подержанные электрокары.

В Украине приобретает популярность рынок электромобилей.

Так, по информации Института исследований авторынка, в прошлом месяце украинцы приобрели 1 595 экземпляров электромобилей. Большинство из них (48%, 762 ) были ввезены из-за рубежа подержанными. Еще 44% ( 698 ) — это внутренняя перепродажа. И только 8% ( 135 ) автомобилей с электрическим двигателем украинцы приобрели новыми.

Впрочем, несмотря на небольшое количество электромобилей в структуре рынка, в октябре зафиксировано сразу два рекорда: абсолютный максимум импорта подержанных EV из-за рубежа и максимальное месячное количество продаж в этом сегменте рынка в целом. По сравнению с сентябрем 2021 года общий объем рынка электромобилей вырос на 0,5%. Украинцы приобрели на восемь автомобилей с электродвигателями больше, чем в прошлом месяце. По сравнению с октябрем 2020 года, общий объем первичного рынка вырос на 34,8%.

Самым популярным электромобилем, ввезенным из-за границы в течение октября, оказался Nissan Leaf ( 167 ). Одна из первых моделей электромобилей, появившаяся на украинском авторынке, не теряет популярности из-за доступной цены и неплохих технических характеристик. На втором месте – самая дешевая и одновременно популярная модель Tesla – Model 3. Третье место — за компактным Renault Zoe ( 45 ), одним из первых массовых европейских электромобилей.

Вашему вниманию топ-10 подержанных электромобилей, ввезенных из-за рубежа, на украинском рынке по итогам октября :

Nissan Leaf — 167;

Tesla Model 3 — 115;

Renault Zoe — 45;

Volkswagen E-Golf — 44;

Chevrolet Bolt — 42;

Renault Kangoo ZE — 42;

Tesla Model S — 35;

Tesla Model Y — 25;

Hyundai Kona — 21;

Audi E-Tron — 20.

Отметим, что самым популярным подержанным электрокаром на внутреннем рынке стала Tesla Model S- 63 . Самым популярным новым электромобилем в октябре стала Volvo XC40 — 23.

Ранее ТСН Авто рассказывал о том, что Nissan Leaf в следующем поколении сменит тип кузова.

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