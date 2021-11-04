Украинцы стали активнее покупать электромобили: топ-10 "зеленых" моделей октября

Основную долю составляют подержанные электрокары.
В Украине приобретает популярность рынок электромобилей.
Так, по информации Института исследований авторынка, в прошлом месяце украинцы приобрели 1 595 экземпляров электромобилей. Большинство из них (48%, 762 ) были ввезены из-за рубежа подержанными. Еще 44% (698) — это внутренняя перепродажа. И только 8% (135) автомобилей с электрическим двигателем украинцы приобрели новыми.
Впрочем, несмотря на небольшое количество электромобилей в структуре рынка, в октябре зафиксировано сразу два рекорда: абсолютный максимум импорта подержанных EV из-за рубежа и максимальное месячное количество продаж в этом сегменте рынка в целом. По сравнению с сентябрем 2021 года общий объем рынка электромобилей вырос на 0,5%. Украинцы приобрели на восемь автомобилей с электродвигателями больше, чем в прошлом месяце. По сравнению с октябрем 2020 года, общий объем первичного рынка вырос на 34,8%.
Самым популярным электромобилем, ввезенным из-за границы в течение октября, оказался Nissan Leaf (167). Одна из первых моделей электромобилей, появившаяся на украинском авторынке, не теряет популярности из-за доступной цены и неплохих технических характеристик. На втором месте – самая дешевая и одновременно популярная модель Tesla – Model 3. Третье место — за компактным Renault Zoe (45), одним из первых массовых европейских электромобилей.
Вашему вниманию топ-10 подержанных электромобилей, ввезенных из-за рубежа, на украинском рынке по итогам октября:
- Nissan Leaf — 167;
- Tesla Model 3 — 115;
- Renault Zoe — 45;
- Volkswagen E-Golf — 44;
- Chevrolet Bolt — 42;
- Renault Kangoo ZE — 42;
- Tesla Model S — 35;
- Tesla Model Y — 25;
- Hyundai Kona — 21;
- Audi E-Tron — 20.
Отметим, что самым популярным подержанным электрокаром на внутреннем рынке стала Tesla Model S- 63. Самым популярным новым электромобилем в октябре стала Volvo XC40 — 23.
Ранее ТСН Авто рассказывал о том, что Nissan Leaf в следующем поколении сменит тип кузова.