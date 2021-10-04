Украинцы стали больше интересоваться коммерческими авто: названы топ-5 марок сентября

Спрос в этом сегменте увеличился на 5%.

Украинский рынок новых коммерческих автомобилей по итогам сентября показал определенный рост.

Так, по информации "Укравтопром", в прошлом месяце было реализовано 1 418 экземпляров этого сегмента. Отмечается, что спрос здесь увеличился на 5%. Если сравнивать с августовским показателем, то тогда продали на почти 100 экземпляров меньше.

Отмечается, что почти 22% этого сегмента автомобильного рынка охватила марка Citroen, чьи продажи выросли в 2,3 раза — до 310 авто. Это лучший результат в прошлом месяце.

На второй строчке рейтинга FIAT — 202 реализации новых коммерческих авто, что на 43% меньше чем в прошлом году. Третий результат у Renault — 193 регистрации, что на 42% больше, чем в сентябре 2020 года. На четвертой позиции рейтинга Volkswagen (-4%), в зачете этой немецкой марки 90 новых машин. Замыкает пятерку лидеров белорусский МАЗ, который добавил к своему прошлогоднему результату 21%, реализовав за месяц 85 новых грузовиков.

В топ-10 также попали: Ford, Mercedes-Benz, Peugeot, Toyota и Opel.

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Всего с января по сентябрь 2021 года в Украине было зарегистрировано 11,1 тысячи новых коммерческих авто, что на 44% больше относительно аналогичного периода прошлого года.

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