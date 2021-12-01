Украинцы стали больше интересоваться новыми легковыми авто: топ-10 марок ноября и какая модель является бестселлером

Спрос в этом сегменте возрос на 22%.

Рынок новых легковых автомобилей по итогам ноября 2021 года показал определенный рост.

Так, по информации "Укравтопром", в прошлом месяце украинцы приобрели и зарегистрировали почти 8,7 тысяч новых легковых автомобилей. Отмечается, что по сравнению с показателем регистрации новых авто увеличились на 22%.

Итак, в последнем месяце осени наибольшим спросом у потребителей пользовались автомобили марки KIA, которых было зарегистрировано 1 251 экземпляр . По сравнению с прошлым годом, реализация новых автомобилей этой марки в ноябре увеличилась в два с половиной раза.

Несмотря на потерю объемов реализации (-14%), улучшила свою прошлогоднюю позицию и японская марка Toyota, в зачете которой 974 авто. На третьей позиции в рейтинге Renault, регистрации автомобилей которой упали на четверть — до 882 .

Китайская Chery, которая год назад была только во второй десятке, поднялась на четвертое место, увеличив ноябрьскую продажу почти в четыре раза – до 612 автомобилей. Спрос на автомобили марки Mitsubishi вырос вдвое в годовом исчислении, и результата в 494 зарегистрированных авто с запасом хватило, чтобы занять пятое место.

Также в топ-10 месяца вошли следующие марки: Hyundai – 439 (+58%); Nissan — 431 (+92%); Peugeot – 384 (+33%); BMW – 348 (+116%); Suzuki — 287 (+14%).

Титул бестселлера на украинском рынке новых легковых автомобилей в ноябре достался автомобилю KIA Sportage. За месяц этот компактный кроссовер приобрели 1 155 покупателей .

carscoops.com