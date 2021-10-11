Украинцы стали больше тратить на новые автомобили: какая марка и модель самые популярные

Украинцы стали больше тратить на новые автомобили: какая марка и модель самые популярные

В Украине купили 9,3 тысячи машин на 316 миллионов долларов.

В Украине в сентябре 2021 года объем продаж новых автомобилей составил 316 миллионов долларов.

Об этом сообщает сайт UBR со ссылкой на RST.ua.

Этот показатель больше на 76 миллионов долларов по сравнению с прошлым годом, когда объем составил 240 млн. В прошлом месяце было продано 9,3 тысячи новых машин, что на 24% больше, чем в аналогичном периоде 2020-го (7500).

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В сентябре продажи новых авто по сравнению с августом этого года выросли на 10%. Было зарегистрировано 8,4 тысячи авто, которые в целом стоили 266 миллионов долларов.

В прошлом месяце средняя цена автомобиля достигла 34 000 долларов. В то же время прошлого года она составляла $32 тыс.

Самой популярной маркой в Украине в сентябре стала Toyota, на модели которой потратили $66 млн (1500 единиц). Хотя самым популярным авто стала Kia Sportage (780 ед.), которая занимает 8% доли рынка. На втором месте — Toyota RAV4 (531 ед.), а на третьем — Renault Duster (478 ед.).

Кроссоверы и внедорожники составляют 76% от всех зарегистрированных в сентябре новых автомобилей. Машины, оборудованные дизельными двигателями, занимают 23% рынка.

Ранее сообщалось, что украинцы стали больше интересоваться коммерческими авто.

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