Украинцы стали значительно активнее интересоваться коммерческими авто: названы топ-10 марок июля

В прошлом месяце было реализовано 1,7 тысячи экземпляров этого сегмента.

Украинский рынок новых коммерческих автомобилей по итогам июля показал значительный рост.

Так, по информайциею "Укравтопром", в прошлом месяце было реализовано 1,7 тысячи экземпляров этого сегмента.

Отмечается, что это лучший июльский результат, начиная с 2013 года. По сравнению с прошлым годом количество регистраций грузовых и спец. автомобилей в июле выросло почти в полтора раза. Относительно июня текущего года спрос на новые коммерческие авто увеличился на 18 процентов.

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Чаще всего в отчетном месяце регистрировались автомобили марки Renault, продажи которых в годовом исчислении выросли в 3,3 раза - до 417 экземпляров.

Второй по популярности была также французская марка — Peugeot, которая закончила июль со результатом 224 зарегистрированных авто (+37% к июлю 2020 года). Третий результат у FIAT — 150 машин. Это на 45% меньше, чем в прошлом году.

На четвертой позиции рейтинга еще одна французская марка — Citroen, за месяц реализовавшая на украинском рынке 122 автомобиля (+110%). Также в пятерку лидеров попал Volkswagen — 110 новых коммерческих авто этой марки пополнили украинский автопарк, что почти в три раза больше, чем годом ранее.

Также в топ-10 месяца попали: Ford, МАЗ, Mercedes-Benz, MAN и Scania. Всего за семь месяцев с начала года в Украине было зарегистрировано 8,3 тысячи новых коммерческих авто. Это на 58% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

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