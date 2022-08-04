Украинцы существенно повысили заинтересованность в новых коммерческих авто: топ-5 марок, которые покупали в июле

По итогам второго месяца лета 2022 года в Украине существенно возрос спрос на машины этого сегмента.

Так, июльский рынок новых коммерческих автомобилей, по сравнению с июньским, увеличился на 38%.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что в прошлом месяце было приобретено 593 машины . Несмотря на это, от результата мирного июля прошлого года, регистрации новых грузовых и спецавто отстают на 65 процентов. Лучший результат месяца продемонстрировала немецкая марка Volkswagen, 66 автомобилей которой пополнили отечественный парк коммерческой автотехники.

Второе место в рейтинге марок заняла Volvo – 65 регистраций. На третьей строчке MAN – 64 авто. У Renault четвертое место – 45. Замыкает топ-5 июльского рынка новых коммерческих автомобилей Hyundai. В зачете этой корейской марки 43 поставленных на учет авто.

Всего с начала года в Украине было зарегистрировано 3,8 тысяч новых коммерческих авто, что в 2,2 раза меньше чем за аналогичный период прошлого года.

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