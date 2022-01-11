Украинцы в 2021 году приобрели рекордное количество электромобилей: топ-10 моделей

Спрос в этом сегменте вырос почти на 19 процентов.
В Украине по итогам 2021 года установлен рекорд по покупке электромобилей.
Об этом сообщает Федерация работодателей автомобильной отрасли.
Отмечается, что в течение прошлого года украинцы купили 8 541 электромобиль и это лучший показатель за всю историю страны. Это на 18,9% больше, чем в 2020 году.
Удачным оказался и конец года – впервые показатель продаж превысил отметку 900 электрокаров. Всего их реализовали 928, что в полтора раза больше, чем в декабре 2020 года. Также отмечается, что доля новых электрокаров выросла с 9,8% до 14,2%.
Топ-10 самых популярных брендов электромобилей в Украине:
- Nissan – 2 227 проданных авто
- Tesla – 1 670
- Chevrolet – 802
- Renault – 551
- Volkswagen – 550
- Hyundai – 363
- Audi – 334
- BMW – 250
- Mercedes-Benz – 236
- KIA – 154
Всего на украинском рынке в 2021 году было продано 200 различных электрических моделей от 58 марок.
Самые популярные электромобили в Украине за 2021 год:
- Nissan Leaf – 2 097 авто
- Tesla Model 3 – 827
- Chevrolet Bolt – 762
- Tesla Model S – 394
- Renault Zoe – 354
- Audi e-tron – 271
- Volkswagen e-Golf – 233
- Hyundai Kona – 216
- Tesla Model X – 210
- Tesla Model Y – 179
В целом по Украине поставлено на учет уже 33 607 электромобилей. Это вдвое больше, чем в соседней Польше.
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