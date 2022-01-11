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Украинцы в 2021 году приобрели рекордное количество электромобилей: топ-10 моделей

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Украинцы в 2021 году приобрели рекордное количество электромобилей: топ-10 моделей

Associated Press

Спрос в этом сегменте вырос почти на 19 процентов.

В Украине по итогам 2021 года установлен рекорд по покупке электромобилей.

Об этом сообщает Федерация работодателей автомобильной отрасли.

Отмечается, что в течение прошлого года украинцы купили 8 541 электромобиль и это лучший показатель за всю историю страны. Это на 18,9% больше, чем в 2020 году.

Удачным оказался и конец года – впервые показатель продаж превысил отметку 900 электрокаров. Всего их реализовали 928, что в полтора раза больше, чем в декабре 2020 года. Также отмечается, что доля новых электрокаров выросла с 9,8% до 14,2%.

Топ-10 самых популярных брендов электромобилей в Украине:

  • Nissan – 2 227 проданных авто
  • Tesla – 1 670
  • Chevrolet – 802
  • Renault – 551
  • Volkswagen – 550
  • Hyundai – 363
  • Audi – 334
  • BMW – 250
  • Mercedes-Benz – 236
  • KIA – 154

Всего на украинском рынке в 2021 году было продано 200 различных электрических моделей от 58 марок.

Самые популярные электромобили в Украине за 2021 год:

  • Nissan Leaf – 2 097 авто
  • Tesla Model 3 – 827
  • Chevrolet Bolt – 762
  • Tesla Model S – 394
  • Renault Zoe – 354
  • Audi e-tron – 271
  • Volkswagen e-Golf – 233
  • Hyundai Kona – 216
  • Tesla Model X – 210
  • Tesla Model Y – 179

В целом по Украине поставлено на учет уже 33 607 электромобилей. Это вдвое больше, чем в соседней Польше.

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