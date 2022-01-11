Украинцы в 2021 году приобрели рекордное количество электромобилей: топ-10 моделей

Спрос в этом сегменте вырос почти на 19 процентов.

В Украине по итогам 2021 года установлен рекорд по покупке электромобилей.

Об этом сообщает Федерация работодателей автомобильной отрасли.

Отмечается, что в течение прошлого года украинцы купили 8 541 электромобиль и это лучший показатель за всю историю страны. Это на 18,9% больше, чем в 2020 году.

Удачным оказался и конец года – впервые показатель продаж превысил отметку 900 электрокаров. Всего их реализовали 928, что в полтора раза больше, чем в декабре 2020 года. Также отмечается, что доля новых электрокаров выросла с 9,8% до 14,2%.

Топ-10 самых популярных брендов электромобилей в Украине :

Nissan – 2 227 проданных авто

Tesla – 1 670

Chevrolet – 802

Renault – 551

Volkswagen – 550

Hyundai – 363

Audi – 334

BMW – 250

Mercedes-Benz – 236

KIA – 154

Всего на украинском рынке в 2021 году было продано 200 различных электрических моделей от 58 марок.

Самые популярные электромобили в Украине за 2021 год :

Nissan Leaf – 2 097 авто

Tesla Model 3 – 827

Chevrolet Bolt – 762

Tesla Model S – 394

Renault Zoe – 354

Audi e-tron – 271

Volkswagen e-Golf – 233

Hyundai Kona – 216

Tesla Model X – 210

Tesla Model Y – 179

В целом по Украине поставлено на учет уже 33 607 электромобилей. Это вдвое больше, чем в соседней Польше.

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