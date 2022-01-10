Украинцы в декабре установили рекорд по покупке подержанных авто: топ-10 моделей с пробегом, которые чаще всего выбирали

Украинцы в декабре установили рекорд по покупке подержанных авто: топ-10 моделей с пробегом, которые чаще всего выбирали

Спрос в этом сегменте вырос на два процента.

В Украине по итогам декабря 2021 года установлен рекорд по покупке подержанных автомобилей.

Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Отмечается, что результат последнего месяца — самый высокий с 2014 года. Больше подержанных машин зарегистрировали только в июле 2020 года, когда покупатели удовлетворяли отложенный спрос после "локдауна" и закрытых сервисных центров МВД.

Так, в декабре на вторичном рынке украинцы купили 149,6 тысяч легковых авто с пробегом. Из этого числа — 100,2 тысячи внутренних перепродаж, 49,4 тысячи — первые регистрации прибывших из-за рубежа легковых автомобилей.

По сравнению с предыдущим месяцем (ноябрем 2021 года) общий объем рынка вырос на 2%. Доля импорта подержанных автомобилей в структуре вторичного рынка уменьшилась от 41,1% до 32,8%. Это следствие окончания "льготного" периода таможенного оформления так называемых "евроблях". Итак, статистика декабря 2021 наконец показывает более реальную ситуацию на вторичном рынке, без влияния "евроблях", сравнивая с июнем-ноябрем. По сравнению с декабрем 2020 года общий объем рынка вырос на 24%. Также изменилась структура рынка в пользу внутренних перепродаж: их доля возросла от 65,4% до 67,2%. В то же время, количественно подержанных авто продали на 21,6 тысячи больше.

Эксперты видят в этом несколько причин :

Увеличение активности на внутреннем рынке может быть также следствием прогнозов о возможном удорожании подержанных автомобилей в 2022 году;

Рост количества внутренней перепродажи может являться индикатором постепенной "детинизации" этого сегмента. Украинцы все больше предпочитают официальное переоформление авто популярной ранее "продаже по доверенности" или "по техпаспорту";

Часть проданных в декабре подержанных легковушек могут составлять бывшие "евробляхи". Украинцы часто выставляли на продажу такие машины сразу после таможенного оформления;

Объем месячного "чистого" импорта (без влияния "евроблях") составляет около 50 тысяч легковушек с пробегом в месяц. Это довольно высокий результат, учитывая мировые тенденции по дефициту и удорожанию подержанных машин. Высокий интерес украинцев к таким авто способствует развитию бизнеса в этом сегменте и положительной динамике рынка, ведь значительную часть "свежеимпортированных" авто привозят для перепродажи.

Кроме того, в декабре изменился такой показатель, как средний возраст авто: это значение составило 11,3 года, в то время как в ноябре на первую регистрацию подавали автомобили со средним возрастом 14,1 года. Это положительное изменение, как и то, что без уже прежних "евроблях" снижается доля дизельных автомобилей в структуре импорта – от 48,3% в ноябре до 37,6% в декабре. Также теперь и другой лидер – Volkswagen Passat уступил это звание Volkswagen Golf.

Итак, вашему вниманию топ-10 моделей с пробегом, которые чаще всего ввозили украинцы из-за границы:

Volkswagen Golf — 2 610;

— 2 610; Volkswagen Passat — 2 552;

— 2 552; Skoda Octavia — 2 217;

— 2 217; Renault Megane — 1 894;

— 1 894; Ford Focus — 1 529;

— 1 529; Renault Scenic — 1 388;

— 1 388; Opel Zafira — 1 184;

— 1 184; Opel Astra — 1 075;

— 1 075; Skoda Fabia — 986;

— 986; Volkswagen Touran — 923.

Таким образом, в отличие от рынка новых авто, на вторичном рынке мы еще раз наблюдаем устоявшиеся тренды, с незначительными изменениями интересов покупателей, по крайней мере, по выбору отдельных моделей, однако этого нельзя сказать о способах купли и продажи.