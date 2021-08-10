Украинцы в июле зарегистрировали рекордное количество подержанных автомобилей: названы топ-5 марок с пробегом

Бестселлером в прошлом месяце стала машина немецкого автопрома.

Украинцы по итогам июля 2021 года зарегистрировали рекордное количество подержанных автомобилей.

Так, по информации "Укравтопром", в прошлом месяце на украинском номера перешли 54,5 тысячи легковых автомобилей с пробегом, ввозимых из-за рубежа. Этот показатель стал рекордным в регистрациях растаможенного секонд-хенда за последние 30 месяцев. Если брать во внимание показатель июня 2021 года, то он увеличился почти на 20 тысяч экземпляров.

Отмечается, что в результате этого регистрации приобретенных за рубежом подержанных легковых автомобилей превзошли рынок новых легковых авто почти в 5,6 раза. По сравнению с июлем прошлого года пополнение автопарка страны старыми автомобилями увеличилось на 59 процентов.

Также читайте Авто из США: как без риска приобрести подержанную машину

Наиболее популярной маркой среди растаможенного секонд-хенда остается Volkswagen. За месяц почти 9,2 тысячи авто этой немецкой марки поменяли своих иностранных владельцев на украинских.

На втором месте Ford. В июле было зарегистрировано 4,7 тысячи экземпляров этой марки. Третьей по популярности стала Renault с результатом 4,2 тысячи машин. Автомобили марки Skoda показали четвертый результат, их приобрели 3,6 тысячи автомобилистов. Замыкает пятерку лидеров — Opel, в зачете которого, более 3,5 тысячи украинских номеров.

Самым популярным подержанным автомобилем июля стал Volkswagen Passat. За месяц свою первую регистрацию в Украине прошли 3,3 тысячи авто с пробегом этой модели. Всего с января по июль текущего года украинскую прописку получили 250 тысяч легковых авто с пробегом, это на 44% больше чем в прошлом году и в 4,3 раза больше количества проданных в стране новых авто за аналогичный период.

Ранее рассказывалось о том, как приобрести машину с пробегом и при этом не потерять деньги.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку