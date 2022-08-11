Украинцы в военное время приобрели почти 300 тысяч подержанных авто: топ-20 моделей с пробегом первого полугодия 2022-го

Рынок подержанных машин продолжает "жить", несмотря на все проблемы, которые произошли за первые шесть месяцев 2022 года.

Как известно, в течение первой половины 2022 года украинский рынок легковых автомобилей пережил много событий: полномасштабное вторжение России, введение, а позже отмена "нулевого" растаможивания, почти вышли из топливного кризиса, существенное изменение курса валют.

Вопреки всем стрессам, украинцы с начала года приобрели 285,5 тысячи подержанных легковушек на внутреннем рынке, передает Институт исследований авторынка.

Если учитывать самые популярные автомобильные бренды за первые шесть месяцев 2022 года, то здесь лидерство принадлежит Volkswagen. Легковиков этой марки украинцы приобрели 35,7 тысячи , что составляет 12,6% от общего количества.

На втором месте оказалась продукция российско-советского "ВАЗ" ( 7,8%, 22,2 тысячи ). Однако доля этого бренда, если сравнивать с прошлым 2021 годом, сократилась (было 10,1%). Эти автомобили постепенно замещаются подержанными легковушками мировых брендов. К примеру, доля того же Volkswagen в прошлом году была меньше, на уровне 10,8%.

Третье место занял Renault (6%, 17,1 тысячи ), а четвертое – Skoda (5,6%). Первую пятерку замыкает Ford с долей 4,9% (13,9 тысяч). В топ-10 попали также автомобили марок Toyota (4,8%), Opel (4,7%), Mercedes-Benz (4,6%), BMW (4,2%) и Hyundai (4,2%).

Что касается самых популярных моделей, то здесь произошли существенные изменения по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Во-первых, Daewoo Lanos потерял лидерство, переместился на вторую позицию и уступил Volkswagen Passat. Таким образом, "народным" автомобилем украинцев можно называть именно "немец": отныне он возглавляет рейтинг как "свежепригнанных" подержанных легковых авто из-за рубежа, так и топ внутренних перепродаж.

Третье, четвертое и пятое место заняли "старожилы" рейтингов — Skoda Octavia, Volkswagen Golf и Renault Megane. Еще одно приятное изменение — в рейтинге становится все меньше разного рода "ВАЗ". Из машин "Лада" в топ-20 осталась только одна представительница: "девятка" (вместе с ее модификацией 21099), разместившаяся на шестой позиции. От седьмой до десятой ступени разместились и ранее популярные среди украинцев Ford Focus, Skoda Fabia, Opel Astra и Chevrolet Aveo. Более интересные изменения произошли во второй десятке популярных легковушек первой половины 2022 года. По сравнению с рейтингом 2021 года, вместо трех "ВАЗ" — 2107, 2110 и 2106, в список попали популярные модели "свежепригнанных" машин: BMW 3 Series, Audi A6 и Renault Scenic.

Вашему вниманию полный список топ-20 моделей подержанных авто по итогам первого полугодия 2022 года:

Фото: Институт исследований авторынка

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