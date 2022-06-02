Украинцы в военный период стали больше покупать новые авто: топ-10 марок и модель-бестселлер по итогам мая

Украинцы в военный период стали больше покупать новые авто: топ-10 марок и модель-бестселлер по итогам мая

В последний месяц весны 2022 года в Украине вырос спрос на новые автомобили.

Так, по итогам мая украинский автопарк пополнили 2,5 тысячи новых легковых авто, что вдвое больше, чем в предыдущем месяце. Однако это на 70% меньше результата мая прошлого года.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что лидером мая стала марка Toyota. За месяц свою первую регистрацию прошли 411 машин этой японской марки, что на 63% меньше, чем год назад.

Второе место у Renault, показатель продаж которой по сравнению с маем 2021 года уменьшился на 73% — до 289 шт . Третью строчку рейтинга заняла Skoda. За месяц 187 новых авто этого бренда пополнили украинский автопарк, это на 70% меньше, чем в прошлом.

На четвертой позиции со 169 регистрациями новых легковых автомобилей марка Volkswagen. Относительно своего результата годичной давности реализация автомобилей этой марки в Украине упала на 57 процентов. Замыкает пятерку лидеров Hyundai – 161 авто (-61%).

Также в десятку самых популярных марок мая этого года попали: BMW – 133 (-47%); Nissan — 119 (-71%); KIA – 115 (-82%); Mitsubishi — 109 (-67%); Mercedez-Benz – 98 (-63%).

Бестселлером месяца стал автомобиль Toyota RAV-4, в активе которого 136 регистраций .

Всего с начала года свои первые регистрационные номера получили 14,9 тысяч новых легковых авто, что в 2,7 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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