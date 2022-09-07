Украинцы вдвое увеличили интерес к электромобилям: топ-5 "зеленых" моделей августа

Стало известно, какие электромобили пользовались наибольшей популярностью на украинском авторынке по итогам последнего лета 2022 года.

Так, по итогам августа автопарк "зеленых" машин пополнили 1 489 экземпляров .

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что подобный показатель почти вдвое больше, чем в прошлом. Впрочем, по сравнению с июлем 2022-го спрос на BEV уменьшился на 14%. Основную массу зарегистрированных в августе электромобилей составили легковые автомобили – 1 397 (новых – 15, подержанных – 1 245).

Что касается самой популярной модели, то ею в который раз стал Nissan Leaf. За месяц украинскую регистрацию получили 297 автомобилей этой машины.

Второй результат у Volkswagen ID.4 – 154. На третьем месте Volkswagen е-Golf – 150. Четвертым по популярности стал электромобиль Renault Zoe – 97. Замыкает топ-5 августовского рынка электромобилей – Tesla Model 3, в ее зачете 60 регистраций.

Из 92 коммерческих электромобилей, получивших в прошлом месяце украинские номера, 40 были модели Renault Kangoo ZE.

Всего за восемь месяцев с начала года первую регистрацию в Украине прошли 7 366 тысяч единиц автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания, что на 42% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

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