Украинцы все чаще пересаживаются на дизельные автомобили из-за границы: какие причины и последствия

Украинцы все чаще пересаживаются на дизельные автомобили из-за границы: какие причины и последствия

Доля дизельных автомобилей выросла на 50%.

Украинские водители оценили надежность и экономичность современных дизельных автомобилей. Так что таких машин на дорогах становится все больше.

Доля подержанных автомобилей, работающих на дизельном топливе, ввезенных из-за границы в течение июля-ноября 2021 года, выросла на 50%. Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Эксперты отметили, что такое увеличение показателей может быть связано с тем, что в то время длилась льготная легализация "евроблях", поэтому большинство водителей, которых устраивали их автомобили, их растаможили и подняли статистику. Похожие показатели были в декабре 2019 года, тогда доля дизельных авто среди «свежепригнанных» была больше 40%.

В этом году выделяют несколько ключевых факторов, которые могли изменить ситуацию на рынке.

Легализация «евроблях» – один из главных факторов резкого скачка статистики. Большинство автомобилей из Европы попадают к нам именно с дизельными двигателями, так что когда их поставили на учет, логично, что доля увеличилась.

Также на эти показатели значительно повлиял дефицит и удорожание подержанных автомобилей из-за нехватки чипов и полупроводников. Так как получить новое авто очень тяжело, люди пытаются приобрести любой автомобиль в хорошем состоянии и с небольшим пробегом.

Из-за дефицита автомобили за рубежом выросли в цене, но бензиновые подорожали больше, чем дизельные. Не удивительно, что перекупщики и автобизнесмены быстро начали забирать более дешевые варианты.

Ну и не нужно забывать за автомобили из США. Их доля уменьшилась, а по специфике тамошнего рынка большинство автомобилей имеет бензиновые двигатели. Так что чем меньше авто из США тем больше на нашем рынке дизелей.

Но не надо забывать, что в скором времени в Украине планируется введение обязательного технического осмотра, поэтому большинство дизельных бывших евроблях, которые уже забыли, что такое сажевый фильтр просто его не пройдут. Тогда на украинском автомобильном рынке появятся настоящие "американские горки"

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