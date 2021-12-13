Украинец создал необычный пикап "Запорожец" из деталей от "Жигулей"

У него достаточно большой клиренс.

Украинский пенсионер собрал необычное транспортное средство.

Об этом сообщает news-facts.

Немногие люди знают о том, что в свое время Запорожский автозавод мелкими партиями выпускал грузовые модификации "Запорожцев". Они назывались ЗАЗ-968МП. Несмотря на оригинальное решение, в виде грузовика у "Запорожца" было много недостатков. Пожалуй, самым большим среди них является очень скромный размер грузовой платформы.

Производство этих автомобилей давно приостановилось, но иногда их можно встретить на дорогах. Во многом это заслуга энтузиастов, способных построить заводское авто в своем гараже из подручных материалов. Одним из таких является пенсионер, проживающий в селе Стольное Черниговской области. На создание машины у него ушло около десяти лет.

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Интересно, что в "Запорожце" от ЗАЗ практически ничего не осталось. Украинец обрезал кузов пополам и удлинил передний мост, тогда как задний мост был взят в ИЖ-2715. 1.3-литровый мотор, стыкованный с коробкой передач от "Жигулей", переместился под капот в переднюю часть. Кроме того, у автомобиля появилась массивная задняя платформа с высокими бортами, изготовленными из дерева.

Ранее в Сети показали самый мощный в мире "Запорожец", который имеет более 4 тысяч лошадиных сил.