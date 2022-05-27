Украинец спрятал в автомобиле более 1 млн грн и пытался вывезти их за границу

Украинец спрятал в автомобиле более 1 млн грн и пытался вывезти их за границу

На таможенном посту "Лужанка" на украинско-венгерской границе закарпатские таможенники предотвратили попытку вывоза более одного миллиона гривен в Евросоюз.

Нарушителем оказался украинский перевозчик, который в обход таможенного законодательства отважился на правонарушение, и еще с сокрытием большой суммы средств от таможенного контроля.

Об этом сообщает Закарпатье онлайн.

Так, отправляясь в страны ЕС в качестве перевозчика гуманитарной помощи, 43-летний водитель автомобиля марки Toyota во время таможенных формальностей сознательно выбрал "зеленый коридор", чтобы пройти проверку. Ведь избрание этой формы прохождения таможенного контроля декларирует правомерные намерения граждан пересечь границу.

Впрочем, инспекторы-оперативники провели детальный осмотр транспортного средства и не обнаружили не задекларированные ни письменно, ни устно миллион сто тысяч гривен. Их мужчина заранее спрятал в салоне авто в бардачке за декоративной обшивкой. На момент обнаружения национальной валюты никаких разрешительных документов на перемещение через границу такого большого количества наличных гражданин Украины при себе не имел.

Указанные действия содержат признаки таможенного правонарушения по ч. 1 статьи 433 Таможенного кодекса Украины, соответственно в отношении водителя составлен протокол о НТП.

Обнаруженные 1,1 млн грн, а также автомобиль, который использовался для перемещения средств, ориентировочной стоимостью 180 тыс грн, изъяты до решения суда, сообщает пресс-служба Закарпатской таможни.

Читайте также:

Похитили 39 транспортных средств на сумму более 6,5 млн грн: в Киеве задержана организованная группа сообщников

Правительство вернет госрегулирование цен на топливо: когда это произойдет

В Украине незаконная езда на мопеде или скутере может привести к безумному штрафу: что известно