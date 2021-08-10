Украинская армия получит внедорожник Kia, основанный на базе легендарной модели

В армии он заменит командно-штабную машину, основанную на УАЗ-3151.

Вооруженные силы Украины получат внедорожник Kia KM450, который основан на американском Kaiser Jeep M715 времен войны во Вьетнаме.

Об этом сообщили на сайте Ukrainian Military Pages.

На базе автомобиля создадут командно-штабные машины (КШМ) типа К-1450-06, которые должны заменить в Вооруженных силах Украины Р-125, что были основаны на УАЗ-3151. К концу 2021 года К-1450-06 (KIA KM450) пойдет государственные испытания на современной автомобильной базе.

Сначала Kia KM450 ВСУ хотела поставлять компания "Богдан-Моторс", но завод компании в Черкассах, где должно было быть производство, ликвидировали из-за банкротства. Сейчас разработкой и производством КШМ занимается одесская фирма ООО «Телекарт-Прибор».

Оригинальный Kaiser Jeep M715 разработали на базе гражданского Jeep Gladiator. Внедорожник взяли в армию США в 1965 году. В течение 1967-1969 годов было изготовлено более, чем 33 000 экземпляров.

С середины 1960-х лицензионное производство американского пикапа M715 начала компания Kia Motors, а в 1998 была разработана более современная версия KM450, которую также приняли на вооружение в армию и поставляли на экспорт. Конструкция авто очень похожа на M715. Машина используется для буксировки артиллерийских установок и минометов.

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