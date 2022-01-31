Украинские автозаводы могут снизить цены на машины: что для этого нужно

Украинские автозаводы могут снизить цены на машины: что для этого нужно

Есть много составляющих.

В Украине стоимость автомобилей может быть снижена.

Такое заявление на своей странице в Facebook сделал председатель совета Федерации работодателей Украины (ФРУ) Дмитрий Олейник.

Отмечается, что подобное может произойти, если будут введены фискальные стимулы для промышленных парков. В первую очередь, речь идет о развитии закарпатского автомобильного кластера, передает UBR.

Олейник отметил, что индустриальным паркам нужны фискальные стимулы – соответствующие законопроекты №5688 и 5689 ожидают в парламенте второго чтения.Также необходимо создать условия для развития кластеров в Украине, в частности, Закарпатского автомобильного кластера, объединяющего крупнейших производителей автомобилей и комплектующих в регионе.

Налоговые стимулы для привлечения инвестиций в индустриальные парки – это первый шаг к построению выгодных регуляторных условий и улучшению конкурентоспособности нашей страны, отмечает эксперт.

По словам Олейника, индустриальный парк предоставляет существенные возможности для бизнеса в плане инвестиций, уменьшая таможенную и налоговую нагрузки. Эта помощь существенна в случае получения достаточного количества заказов и сможет повлиять на уменьшение стоимости автомобиля, заметил он.

Эти меры, добавляет Олейник, также требуют решения насущных проблем, в частности, систематической либерализации импорта подержанных автомобилей, нестабильности регуляторной среды и отсутствия стратегического видения развития отрасли.

Читайте также:

Уже некуда выгружать: украинский порт заполонили новые и подержанные авто

В Украине начали массово изымать автомобили: кого это касается

В Украине могут пожизненно забирать водительское удостоверение: кому это грозит