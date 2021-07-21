Украинские АЗС изменили цены автогаза: сколько сейчас стоит им заправиться

Украинские АЗС изменили цены автогаза: сколько сейчас стоит им заправиться

Тенденция подорожания продолжается.

Украинские сети АЗС в среду, 21 июля, скорректировали стоимость автогаза.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr.

Цены на голубое топливо продолжили расти, а вместе с ними и обновился рекордный показатель за всю историю наблюдения стоимости продукта в Украине. Так, средняя стоимость автогаза повысилась на 12 коп./литр и теперь составляет 16,42 грн/литр.

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В частности, консолидированная сеть АЗС "Приват", обладающая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 19-21 коп./л, до 15,78 грн/л. На станциях сети Shell ресурс подорожал на 34 коп./л, до 16,21 грн/л.

AMIC и "Автотранс", в свою очередь, подняли цены на 17 и 25 коп./л, до 16,23 и 16,48 грн/л. СУГ на станциях операторов "БРСМ-Нафта" и Motto подорожал в среднем на 15 и 12 коп./л, до 16,42 и 16,03 грн/л. В сети "Авантаж 7" цена выросла на 20 коп./л — до 15,85 грн/л.

Такие сети как "Фактор", BVS, "Укргаздобыча", Marshal и Mango и другие подняли цены на 10-40 коп./л.

enkorr.ua

Ранее рассказывалось о том, что украинским АЗС установили новую предельную стоимость топлива.

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