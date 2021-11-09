Украинские АЗС изменили цены на автогаз: за сколько им можно заправиться

Украинские АЗС изменили цены на автогаз: за сколько им можно заправиться

Голубое топливо продолжает бить рекорды.

Украинские сети АЗС во вторник, 9 ноября , скорректировали стоимость автогаза.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы А-95, передает Enkorr.

Так, на АЗС SOCAR и "Параллель" стоимость автогаза выросла в среднем на 40 и 20 коп./л, до 19,48 грн/л и 19,49 грн/л соответственно.

Продукт на станциях "Укранефти" прибавил 28 коп./л и составил 17,96 грн/л. В то же время на других станциях, также входящих в консолидированную сеть группы "Приват", — "Авиас", ANP и другие. – цена автогаза осталась на прежнем уровне 17,67 грн/л.

Автогаз на Marshal подорожал на 20 коп./л до 18,00 грн/л. Сеть "Авантаж" повысила цену ресурса на 10 коп./л до 17,95 грн/л в Винницкой и Хмельницкой областях, а в Киевском регионе на 10 коп./л снизила цену (17,75 грн/л).

Такие сети как "БРСМ-Нефть", Овис, Катрал, Chipo, Motto и другие подняли цены на 5-15 коп./литр.

enkorr.ua

Добавим, что Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 28,40 гривен за литр, для дизельного топлива — 24,90 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива выросла на 0,20 коп./литр – для бензина и уменьшилась на 0,17 коп./литр – для дизельного топлива соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 33,40 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 31,90 грн/л.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку