Украинские АЗС изменили цены на автогаз: за сколько теперь им можно заправиться

Голубое топливо пересекло предел в 19 грн/литр.

Ряд украинских сетей АЗС за минувшие выходные, с 19 по 22 ноября , скорректировали стоимость автогаза.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы А-95, передает Enkorr.

Отмечается, что средняя цена голубого топлива подорожала еще на 11 коп./литр и достигла 19 грн/литр.

В частности, на АЗС WOG стоимость автогаза выросла в среднем на 10 коп./л до 19,68 грн/л, на SOCAR — на 20 коп./л до 19,58 грн/л. Автогаз на станциях AMIC подорожал на 16 коп./л до 18,77 грн/л.

Консолидированная сеть АЗС "Привата", имеющая наибольшее количество газовых модулей, повысила цены в среднем на 15-16 коп./л до 18,32-18,33 грн/л. На станциях сети Shell ресурс прибавил 8 коп./л (до 18,97 грн/л).

СУГ на станциях операторов "БРСМ-Нефть" и Motto подорожал в среднем на 33 и 19 коп./л, до 19,30 грн/л и 19,24 грн/л соответственно. Такие сети как "Авантаж 7", KLO, Prime, Фактор, "Автотранс", Chipo, BVS, ZOG и другие подняли цены на 10-40 коп./литр.

enkorr.ua

Добавим, что Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 28,18 гривен за литр, для дизельного топлива — 24,55 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива уменьшилась на 0,22 коп./литр – для бензина и на 0,35 коп./литр – для дизельного топлива соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 33,18 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 31,55 грн/л.

Ранее рассказывалось о том, что в Украине может существенно подорожать автогаз.