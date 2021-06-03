Украинские АЗС изменили цены на бензин и дизельное топливо

Стоимость автогаза также скорректировали.

Украинские сети АЗС в течение прошлого дня (2 июня, прим.) скорректировали цены бензина и дизельного топлива.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95", передает РБК-Украина.

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Так, по данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 28,17 гривен за литр (0,00 гривен), на бензин А-95 — 28,95 гривен за литр (+0,02 гривен), на дизельное топливо — 27,34 гривен за литр (-0,01 гривен), на автогаз — 15,71 гривен за литр (-0,01 гривен).

Относительно стоимости бензина по отдельным операторам, то стоит отметить повышение на 8 коп./литр таких сетей, как: WOG, OKKO, Amic и Shell. KLO, в свою очередь, уменьшило цену на 15 коп./литр, а "Нефтек" сбросил сразу 2 грн/литр.

Ранее рассказывалось о том, что Минэкономики опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, с учетом максимальной торговой наценки, согласно постановлению правительства о госрегулировании цен должна быть не более 5 грн за литр на бензин и 7 грн за литр на дизельное топливо, предельная стоимость бензина А-95 составляет 29,92 грн за литр, что на 8 коп./литр выше цены, установленной на последнюю декаду мая. Предельная цена ДТ, в свою очередь, установлена на уровне 27,91 грн за литр (+2 коп./литр).

Добавим, Кабмин разрешил АЗС повысить стоимость бензина и дизельного топлива.

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