Украинские АЗС изменили цены на бензин и дизельное топливо

Заправиться ними стало дешевле.

Украинские сети АЗС в минувшие выходные, с 13 по 16 августа, скорректировали стоимость бензина и дизельного топлива.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr.

Так, средняя цена бензина А-95 снизилась на 4 коп./л и составила 30,22 грн/л, бензин А-92 подешевел на 1 коп./л — до 29,32 грн/л, а дизельное топливо сбросило 17 коп./л (до 28,25 грн/л).

В частности, WOG снизил цену на дизельное топливо на 60 коп./л, до 28,64 грн/л. "Пятерка" обычной марки на станциях сети подешевела на 19 коп./л, до 31,67 грн/л.

SOCAR снизил цену бензина на 19-21 коп./л, ДТ осталось на прежнем уровне — 32,48 грн/л. Отметим, в компании заявляют, что реализующееся дизтопливо подпадает под категорию фирменного, цены на которое не подлежат госрегулированию.

В сети Shell "двойка" и "пятерка" подешевели на 9 и 17 коп./л, до 30,80 и 31,69 грн/л, ДТ — на 55 коп./л, до 28,69 грн/л. AMIC на 48 коп./л снизил цену дизельного топлива (28,51 грн/л) и на 1 коп./л — бензина марки А-95 (31,04 грн/л). В сети KLO на 55 коп./л подешевело только дизельное топливо, до 28,54 грн/л.

В таких сетях, как "БРСМ-Нафта", Автотранс, BVS и Motto топливо подешевело в пределах 8-70 коп./л.

enkorr.ua

Ранее рассказывалось о том, что АЗС Украины обязали снизить цены на бензин и дизель.

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