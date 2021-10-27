Украинские АЗС изменили цены на бензин и дизельное топливо

Заправиться стало еще дороже.

Ряд украинских сетей АЗС в среду, 27 октября , скорректировали стоимость бензина и дизельного горючего.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на собственный ценовой мониторинг рынка, передает Enkorr.

В частности, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 29,95 грн/л, А-95 – до 30,95 грн/л и ДТ – до 30,00 грн/л. На станциях "Укрнафты" цены на "двойку" выросли до 30,00 грн/л, на "пятерку" и дизтопливо — до 31,00 и 30,00 грн/л.

Кроме того, на 70-90 коп./л подорожали все виды топлива на станциях Route 20. Такие сети как Luxwen и "Катрал" повысили цены на топливо на 20-80 коп./л.

enkorr.ua

Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 28,20 гривен за литр, для дизельного горючего — 25,07 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива выросла на 0,72 коп./литр и 0,63 коп./литр соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 33,2 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 32,07 грн/л.

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