Украинские АЗС изменили цены на бензин и дизельное топливо

Ряд сетей продолжают уменьшать стоимость.

Украинские сети АЗС в течение недели, с 3 по 10 декабря , скорректировали цены на бензин и дизельное топливо.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы А-95, передает Enkorr.

Отмечается, что средняя цена в стране бензина А-92 снизилась на 18 коп./л и составляет 29,50 грн/л, бензин А-95 подешевел на 19 коп./л до 30,26 грн/л, а дизельное топливо – на 17 коп./л – до 29,52 грн/л.

Так, на KLO "двойка" подешевела на 20 коп./л, до 29,99 грн/л, "пятерка" – на 30 коп./л, до 30,39 грн/л, ДТ – на 80 коп. /л, до 28,99 грн/л. Дискаунтеры "БРСМ-Нефть", SUNOIL и Motto снизили цену на топливо на 0,30-1,51 грн/л.

Также откорректировали свои цены в сторону уменьшения Укр-Петроль, BVS, Prime, AMIC и другие - на 0,05-1,50 грн/л.

enkorr.ua

Добавим, что Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 25,88 гривны за литр, для дизельного топлива — 23,27 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива уменьшилась на 1,27 грн/литр – для бензина и на 0,56 коп./литр – для дизельного топлива соответственно.

С учетом предельных торговых наценок, максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 30,88 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 30,27 грн/л.