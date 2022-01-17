Украинские АЗС изменили цены на бензин и дизельное топливо

Они продолжают значительно дорожать.

Ряд украинских сетей АЗС в течение прошлых выходных, с 14 по 17 января , скорректировали стоимость бензина и дизельного топлива.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы А-95, передает Enkorr.

Отмечается, что их цена снова выросла. Это среднее повышение составляет от 0,1 до 1,5 грн/литр.

Так, на станциях сети БРСМ-Нефть бензин подорожал на 50 коп./л: бензин А-92 – до 29,58 грн/л, бензин А-95 – до 30,58 грн/л. Цена ДТ выросла на 0,51 грн/л - до 29,26 грн/л. Дизельное топливо в сети SOCAR подорожало на 1,5 грн/л - до 35,48 грн/л.

На BVS бензин подорожал на 0,9-1 грн/л, ДТ – на 1,1 грн/л. Так, цена на А-92 увеличилась до 31,79 грн/л, А-95 – до 32,29 грн/л, на ДТ – до 31,59 грн/л. В сети KLO на 10 коп./л выросли цены на бензин: А-92 подорожал до 31,59 грн/л, А-95 – до 32,39 грн/л.

Сети Marshal, Укр-Петроль, Фактор, Marshal, Motto и другие повысили цены на топливо в пределах 0,3-0,8 грн/л.

enkorr.ua

Добавим, что Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 27,92 гривны за литр, для дизельного топлива — 25,16 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива увеличилась на 95 коп./литр – для бензина и на 1,34 грн/литр – для дизельного топлива соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 32,92 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 32,16 грн/л.

Раньше рассказывалось о том. что Кабмин ввел ежедневный мониторинг цен на топливо.