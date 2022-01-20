Украинские АЗС изменили цены на бензин и дизельное топливо

Некоторые подняли стоимость до 1 грн/литр.

Ряд украинских сетей АЗС в четверг, 20 января , скорректировали цены на бензин и дизельное топливо.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы А-95, передает Enkorr.

Отмечается, что их стоимость снова выросла. На этот раз среднее повышение составляет от 0,1 до 1,1 грн/литр.

Так, на станциях сети "Авантаж" все виды топлива подорожали на 1 грн/л: бензин А-92 – до 29,95 грн/л, бензин А-95 – до 30,95 грн/л, ДТ – до 29,35 грн/л. На заправках Mango бензин подорожал на 20 коп./л. Так, цена на А-92 увеличилась до 29,99 грн/л, А-95 – до 30,99 грн/л.

Такие сети как AMIC, KLO, BVS, "Татнефть-АЗС-Украина", Prime и другие повысили цены в пределах 10-30 коп./л.

enkorr.ua

Добавим, что Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 27,92 гривны за литр, для дизельного топлива — 25,16 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива увеличилась на 95 коп./литр – для бензина и на 1,34 грн/литр – для дизельного топлива соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 32,92 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 32,16 грн/л.