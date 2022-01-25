Украинские АЗС изменили цены на бензин и дизельное топливо

Предсказуемо заправиться стало гораздо дороже.

Ряд украинских сетей АЗС во вторник, 25 января , скорректировали стоимость бензина и дизельного топлива.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы А-95, передает Enkorr.

Средняя цена в стране бензина А-92 выросла на 51 коп./л и составляет 31,26 грн/л, бензин А-95 подорожал на 47 коп./л — до 32,14 грн/л, а дизельное топливо – на 55 коп./ л, до 31,41 грн/л.

В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-92 и А-95 подорожал на 1,33-1,51 грн/л до 33,50 и 34,25 грн/л соответственно. В то же время дизельное топливо в этих сетях прибавило 1,68 грн/л, до 33,84 грн/л.

На станциях сети KLO бензин подорожал на 1,2-1,24 грн/л: бензин А-92 – до 32,99 грн/л, бензин А-95 – до 33,79 грн/л. Цена на ДТ выросла на 1,6 грн/л до 33,69 грн/л. Бензин в сети SOCAR подорожал на 1,33-1,5 грн/л.

Сети Shell, "БРСМ-Нефть", "Параллель", "Автотранс", UPG, "Автопорт", Mango и другие повысили цены на топливо в пределах 0,3-1,85 грн/л.

enkorr.ua

Добавим, что Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 29,25 гривны за литр, для дизельного топлива — 26,84 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива увеличилась на 1,33 грн/литр – для бензина и на 1,68 грн/литр – для дизельного топлива соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 34,25 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 33,84 грн/л.