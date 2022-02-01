Украинские АЗС изменили цены на бензин и дизельное топливо

Самые популярные сети прибавили довольно существенно.

Украинские АЗС в течение месяца, с 4 января до 1 февраля , скорректировали стоимость бензина и дизельного горючего.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы А-95, передает Enkorr.

Отмечается, что средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 2,48 грн/л и составляет 31,92 грн/л, бензин А-95 подорожал на 2,6 грн/л — до 32,81 грн/л, а дизельное топливо — на 2,74 грн/л до 32,14 грн/л.

В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-92 и А-95 подорожал на 3,01-3,28 грн/л - до 33,50 и 34,25 грн/л соответственно. В то же время, дизельное топливо в этих сетях прибавило 3,68 грн/л к — 33,84 грн/л.

На станциях сети KLO бензин подорожал на 3,2-3,4 грн/л: бензин А-92 – до 32,99 грн/л, бензин А-95 – до 33,79 грн/л. Цена ДТ выросла на 4,3 грн/л до 33,69 грн/л. Бензин в сети SOCAR подорожал на 3,5 грн/л.

Сети Shell, "БРСМ-Нефть", "Параллель", "Автотранс", UPG, "Автопорт", Mango и другие повысили цены на топливо в пределах 1,25-3,3 грн/л.

enkorr.ua

Добавим, что Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 29,25 гривны за литр, для дизельного топлива — 26,84 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива увеличилась на 1,33 грн/литр – для бензина и на 1,68 грн/литр – для дизельного топлива соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 34,25 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 33,84 грн/л.

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