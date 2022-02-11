Украинские АЗС изменили цены на бензин и дизельное топливо

С каждым днем заправить автомобиль становится все дороже.

Ряд украинских сетей АЗС в течение недели, с 4 по 11 февраля , скорректировали стоимость бензина и дизельного топлива.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы А-95, передает Enkorr.

Отмечается, что Средняя цена в стране бензина А-92 выросла на 61 коп./л и составляет 33,23 грн/л, бензин А-95 подорожал на 60 коп./л — до 24,14 грн/л, а дизельное топливо — на 61 коп./л, до 33,43 грн/л.

Так, самая большая консолидированная сеть группы "Приват" ("Авиас", ANP, "Укрнафта" и другие — всего 1 540 станций) повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. В частности, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 31,95 грн/л, А-95 – до 32,95 грн/л и ДТ – до 32,00 грн/л. На станциях "Укрнафты" цены на "двойку" выросли до 32 грн/л, на "пятерку" и дизтопливо — до 33,00 и 32,00 грн/л.

На станциях сети KLO бензин подорожал на 40 коп./л: бензин А-92 – до 34,39 грн/л, бензин А-95 – до 34,99 грн/л. Цена ДТ выросла на 20 коп./л – до 34,59 грн/л. Дизельное топливо в сети SOCAR подорожало на 2 грн/л, до 37,98 грн/л.

Chipo, "Авантаж", ZOG и "Укр-Петроль" подняли стоимость всех видов топлива на 1 грн/л. Сети Shell, "БРСМ-Нефть", "Параллель", "Автотранс", UPG, "Автопорт", "Укргаздобыча", Mango и другие повысили цены на топливо в пределах 0,2-1,5 грн/л.

enkorr.ua

Добавим, что Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 30,84 гривны за литр, для дизельного топлива — 28,30 гривен за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива увеличилась на 1,59 грн/литр – для бензина и на 1,46 грн/литр – для дизельного топлива соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 35,84 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 35,30 грн/л.