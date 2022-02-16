Украинские АЗС изменили цены на бензин и дизельное топливо

Стоимость продолжает постоянно расти.

Ряд украинских сетей АЗС в среду, 16 февраля , скорректировали цены на бензин и дизельное топливо.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе А-95 с ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов, передает Enkorr.

В частности, на станциях сети KLO бензин и ДТ подорожали на 0,30 грн/л: бензин А-92 – до 35,05 грн/л, бензин А-95 – до 35,49 грн/л, дизтопливо – до 35,29 грн/л. Бензин в сети SOCAR подорожал на 0,77-0,91 грн/л, дизтопливо – на 1 грн/л.

На БРСМ бензин марки А-92 и А-95 подорожал на 0,23 грн/л до 32,08 и 33,08 грн/л соответственно. В то же время дизельное топливо в этой сети прибавило 0,18 грн/л – до 32,03 грн/л.

Сети Shell, AMIC, Параллель, Motto, UPG, Mango, Chipo и другие повысили цены на топливо в пределах 0,17-1,20 грн/л.

Так, по данным "А-95", средняя цена в стране бензина А-92 выросла на 18 коп./л и составила 33,65 грн/л, бензин А-95 подорожал на 18 коп./л – до 34,54 грн/л, а дизельное топливо – на 14 коп./л, до 33,74 грн/л.

enkorr.ua

Добавим, что Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 31,75 гривен за литр, для дизельного топлива — 29,07 гривен за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива увеличилась на 91 коп./литр – для бензина и на 77 коп./литр – для дизельного топлива соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 36,75 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 36,07 грн/л.