Украинские АЗС изменили цены на бензин и дизельное топливо

Некоторые подняли стоимость более чем на 1 грн/литр.

Ряд украинских сетей АЗС в течение недели, с 11 по 18 февраля , скорректировали цены на бензин и дизельное топливо.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы А-95, передает Enkorr.

Отмечается, что средняя цена в стране бензина А-92 выросла на 90 коп./л и составляет 34,12 грн/л, бензин А-95 подорожал на 87 коп./л — до 35,02 грн/л, а дизельное топливо – на 76 коп./л – до 34,18 грн/л.

В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-92 и А-95 подорожал на 1-0,91 грн/л - до 35,99 и 36,75 грн/л соответственно. В то же время дизельное топливо в этих сетях прибавило 0,69 грн/л – до 35,99 грн/л.

Крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" ("Авиас", ANP, "Укрнафта" и другие — всего 1 540 станций) повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. В частности, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 32,95 грн/л, А-95 – до 33,95 грн/л и ДТ – до 33,00 грн/л. На станциях "Укрнафты" цены на "двойку" выросли до 33 грн/л, на "пятерку" и дизтопливо — до 34,00 и 33,00 грн/л.

На станциях сети KLO бензин подорожал на 0,90 грн/л : бензин А-92 – до 35,29 грн/л, бензин А-95 – до 35,89 грн/л. Цена ДТ выросла на 0,70 грн/л – до 35,29 грн/л. Топливо в сети SOCAR подорожало на 0,77-1,00 грн/л.

Chipo, "Авантаж", Mango и Marshal подняли стоимость всех видов топлива на 0,50-1,14 грн/л. Сети Shell, "БРСМ-Нефть", "Параллель", "Автотранс", UPG и другие повысили цены на топливо в пределах 0,11-1,20 грн/л.

enkorr.ua

Добавим, что Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 31,75 гривен за литр, для дизельного топлива — 29,07 гривен за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива увеличилась на 91 коп./литр – для бензина и на 77 коп./литр – для дизельного топлива соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 36,75 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 36,07 грн/л.