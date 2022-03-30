Украинские АЗС изменили цены на бензин и дизельное топливо

Заправиться стало значительно дешевле.

Ряд украинских сетей АЗС в течение прошлого дня, 29 марта , скорректировали стоимость бензина и дизельного топлива.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе А-95 со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка нефтепродуктов, передает Enkorr. Отмечается, что розничные сети снизили цены на "премиальное" топливо на 4-9 грн/л.

В частности, на WOG и ОККО премиальный бензин марки А-95 подешевел на 3,79 грн/л, до 35,20 грн/л, дизтопливо в этом же сегменте подешевело на 2,7 грн/л, до 39,30 грн/л.. Такие сети как Shell, KLO, UPG, Chipo и "БРСМ" снизили цены на свое топливо премиального сегмента на 4-9 грн/л.

В то же время цены в сети SOCAR, также продающей премиальное топливо, не изменились.

enkorr.ua

Добавим, что Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 28,87 гривны за литр, для дизельного топлива — 32,05 гривны за литр. Таким образом, благодаря обнулению Верховной Радой акциза на топливо и снижению ставки НДС до 7% с 20%, цена на бензин на середину марта снижена на 10,1 грн/л, на ДТ – на 7,9 грн/л.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 33,42 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 37,05 грн/л.