Украинские АЗС изменили стоимость автогаза: за сколько теперь им можно заправиться

Украинские АЗС изменили стоимость автогаза: за сколько теперь им можно заправиться

Средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС в Украине выросла в период с 20 по 27 мая на 1,29 – до 40,33 грн/л.

Заправиться голубым топливом каждый день становится все дороже.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr.

Так, на 1,55 грн/л увеличила цены консолидированная сеть "Привата". На станциях автогаз стоит 39,95 грн/л. На станциях ОККО и WOG автогаз подорожал на 0,99 и 1,02 грн/л до 39,99 и 41,00 грн/л соответственно.

За неделю на станциях SOCAR цена выросла на 2 грн, до 39,98 грн/л.

Кроме того, за указанный период на 1-5 грн/л подорожал автогаз в сетях "БРСМ-Нефть", "Автотранс", "Нефтек", KLO, BVS, Chipo, "Авантаж 7" и другие.

Вашему вниманию цены на голубое топливо в Украине:

Фото: enkorr.ua

Напомним, в Украине в конце апреля на АЗС возник дефицит топлива. Для урегулирования ситуации 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%. 17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на топливном рынке. По оценкам Кабмина, после этого решения ожидаемые предельные цены на дизельное топливо будут не выше 58 грн за литр, а цены на бензин – не выше 52 грн за литр.

Читайте также:

Правительство вернет госрегулирование цен на топливо: когда это произойдет

Не хватает топлива: в Сумах автобусы будут ездить только в часы пик

Эксперт дал прогноз, когда стабилизируется ситуация с топливом в Украине