Украинские АЗС изменили стоимость бензина и дизельного топлива

Заправиться ними стало существенно дороже.

Ряд украинских АЗС на прошлой неделе, с 11 по 18 июня, скорректировали цены на бензин и дизельное топливо.

Так, по информации UBR, их стоимость заметно выросла. Средняя стоимость А-92 повысилась на 17 коп./литр, до 28,37 грн. Литр А-95 подорожал на 33 коп./литр и составляет 29,31 грн. В то же время ДТ подорожало больше всего — в среднем литр вырос в цене на 38 коп./литр, до 27,72 грн, свидетельствуют данные Консалтинговой группы "А-95".

Отмечается, что некоторые сети АЗС за неделю подняли расценки на 1-2 грн./литр. Это в первую очередь связано с новым расчетам Минэкономики, влияющими на предельную цену топлива. Последний раз они поменялись 14 июня и будут действовать до 23 июня — в этот день власть должна вновь пересмотреть среднюю стоимость бензина и дизеля. К этой дате цена бензина на АЗС не должна превышать 30,82 грн, а дизтоплива — 29,09 грн.

За семь дней стоимость бензина марки А-92 повысилась от 7 коп. до 85 коп. за литр. Больше всего на таких АЗС:

KLO — на 85 коп./литр до 30,09 грн;

Shell и "Автопорт" — на 80 коп./литр до 30,29 и 30,5 грн соответственно;

"Автотранс" — на 65 коп./литр до 29,38 грн.

В свою очередь литр А-95 дорожал от 7 коп. до 1 грн. Лидеры подорожания:

"Параллель" и KLO — на 1 грн/литр, до 32,49 и 30,59 грн;

WOG, ОККО, Shell, "Автопорт", Socar — на 90 коп./литр: на первых трех — до 30,82 грн, на четвертой — до 30,7 грн, а на пятой — до 30,82 грн;

"Автотранс" — на 85 коп./литр до 30,58 грн.

Что касается стоимости ДТП, то диапазон повышения был шире — от 2 коп. до 2 грн на литре. Больше всего подняли ценники:

"Нефтек" — на 2 грн/литр, до 30,99 грн;

"Автотранс" — на 1,6 грн/литр, до 28,78 грн;

Socar — на 1,5 грн/литр, до 32,48 грн.

За неделю цены опустила только одна сеть — "Нефтек". Это касается только А-95. Литр подешевел на 70 коп./літр до 30,29 грн.

Отметим, что к концу рабочей недели А-95 дороже всего продавался на сети "Параллель" (32,49 грн), а дешевле всего — на Marshal (27,7 грн). Самые высокие цены на А-92 зафиксированы на сети "Автопорт" (30,5 грн), самые низкие — также на Marshal (26,7 грн).

В то же время самый дорогой дизель продается на Socar (32,48 грн), а самый дешевый — на "Авантаж 7" (25,85 грн).

Добавим, что Кабмин совсем недавно принял госрегулирования цен на топливо. В частности, были приняты изменения правительственного постановления №1236 от 9 декабря 2020 года. В связи с этим, ряд АЗС приняли решение прекратить продажу премиального топлива.

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