Украинские АЗС изменили стоимость бензина и дизельного топлива

В очередной раз — в сторону удорожания.

Ряд украинских АЗС на прошлой неделе, с 23 по 30 июля, скорректировали цены на бензин и дизельное топливо.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr. Отмечается, что стоимость этих видов топлива выросла от 10 до 90 коп./литр.

В частности, весь бензин на станциях ZOG, "Олас", Marshal подорожал на 50 коп./л, в то время ДТ на них прибавило 10-50 коп./л.

На станциях KLO бензин подорожал на 10 коп./л. Так, цена на А-92 увеличилась до 30,89 грн/л, А-95 — до 21,29 грн/л. На 30-60 коп./л цену бензина и ДТ повысила сеть Prime. На 48-90 коп./л выросла цена бензина и ДТ в сети "Татнефть-АЗС-Украина".

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В сети "БРСМ-Нафта" цены на дизельное топливо выросли на 56 коп./л, до 27,20 грн/л. Тогда как на Motto все виды топлива подорожали на 17-57 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 28,11 грн/л, А-95 — до 29,19 грн/л, ДТ — до 27,40 грн/л.

Кроме того, топливо подорожало в таких сетях как SUNOIL, "Укргаздобыча", "Кворум" и других.

enkorr.ua

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