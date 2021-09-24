Украинские АЗС изменили стоимость бензина и дизельного топлива

Заправиться одним из видов стало дешевле.

Ряд украинских сетей АЗС в течение недели, с 17 по 24 сентября, скорректировали цены на бензин и дизельное топливо.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr.

Отмечается, что средняя цена в стране бензина А-92 снизилась на 18 коп./л и составила 29,14 грн/л, бензин А-95 подешевел на 44 коп./л— до 30,01 грн/л, а дизельное топливо подорожал на 3 коп./л, до 28,49 грн/л.

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В частности, на WOG и ОККО бензины марки А-95 и А-92 подешевели на 44 коп./л и 50 коп./л, до 31,17 грн/л и 30,49 грн/л соответственно. В то же время дизельное топливо в этих сетях подорожало на 27 коп./л, до 29,59 грн/л. SOCAR снизила стоимость бензина на 30-44 коп./л, а KLO — на 20-70 коп./л.

На Shell бензин марки А-92 подешевел на 40 коп./л, до 30,49 грн/л, А-95 — на 44 коп./л до 31,17 грн/л, а дизельное топливо подорожало на 27 коп./л, до 29,59 грн/л. В сети "Нефтек" цены на весь бензин сократился на 50 коп./л, но на столько же подорожало дизельное топливо.

Такие сети как "БРСМ-Нафта", "Параллель", UPG, Chipo, "Автотранс", "Рур групп" и Motto также откорректировали свои цены.

enkorr.ua

Добавим, что Министерство экономики Украины недавно опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены бензина на данный момент составляют 26,17 гривны за литр, для дизельного топлива — 22,59 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива уменьшилась на 44 коп./литр и выросла на 27 коп./литр соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 31,17 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 29,59 грн/л.

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