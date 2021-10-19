Украинские АЗС изменили стоимость бензина и дизельного топлива

Заправиться стало значительно дороже.

Ряд украинских АЗС, с 13 по 18 октября, скорректировали цены на бензин и дизельное топливо.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на мониторинг розничного рынка нефтепродуктов, передает Enkorr.

В частности, на BVS бензин марки А-92 и дизтопливо подорожали на 1 грн/л, до 31,29 грн/л и 30,59 грн/л соответственно. В то же время "пятый" бензин в этой сети подорожал на 80 коп./л, до 31,79 грн/л.

На 50 коп./л подорожали все виды топлива на станциях сети "Авантаж". На 40 коп./л в сети UPG подорожали "двойка" и ДТ.

В сети "БРСМ-Нафта" на 46 коп./л подорожали бензин, а ДТ добавило 51 коп./л. Все виды топлива на станциях Motto подорожали на 23-41 коп./л. В таких сетях как AMIC, Shell, Marshal и Mango цены выросли в пределах 10-60 коп./л.

enkorr.ua

В результате 18 октября средняя цена "двушки" в Украине выросла на 8 коп./л, до 30,09 грн, "пятерки" — на 7 коп./л, до 30,96 грн/л, а цена дизтоплива — в 29,78 грн/л (+10 коп./л).

Добавим, что Министерство экономики Украины недавно опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены бензина на данный момент составляют 27,57 гривен за литр, для дизельного топлива — 24,35 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива выросла на 1,07 грн/литр и 1,12 грн/литр соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 32,57 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 31,35 грн/л.

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