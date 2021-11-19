Украинские АЗС изменили стоимость бензина и дизельного топлива

Как ни странно, но они подешевели.

Украинские сети АЗС в течение недели, с 12 по 19 ноября , скорректировали цены на бензин и дизельное топливо.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr.

Так, средняя цена по стране бензина А-92 снизилась на 1 коп./л и составила 30,87 грн/л, бензин А-95 подешевел на 6 коп./л – до 31,77 грн/л, а дизельное топливо – на 7 коп./л - до 30,55 грн/л.

В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-95 подешевел на 22 коп./л - до 33,18 грн/л, дизельное топливо – на 35 коп./л - до 31,55 грн/л. В сети UPG цены на бензин и ДТ уменьшились на 30 коп./л: А-92 – до 31,30 грн/л, А-95 – до 32,20 грн/л и ДТ – до 29,60 грн/л. KLO снизила стоимость только дизтоплива на 30 коп./л (до 31,39 грн/л).

В сети "Автопорт" "пятерка" подешевела на 10 коп./л, до 33,30 грн/л, ДТ – на 30 коп./л, до 31,50 грн/л. Такие сети, как Shell и "Укр-Петроль", снизили цену всех видов топлива в среднем на 35 коп./л.

В то же время AMIC, Prime, "Кворум", "Олас" и Chipo подняли цены на АЗС на 5-80 коп./л.

enkorr.ua

Добавим, что Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 28,18 гривен за литр, для дизельного горючего — 24,55 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива уменьшилась на 0,22 коп./литр – для бензина и на 0,35 коп./литр – для дизельного топлива соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 33,18 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 31,55 грн/л.

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