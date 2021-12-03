Украинские АЗС изменили стоимость бензина и дизельного топлива

Заправиться становится все дешевле.

Ряд украинских сетей АЗС в пятницу, 3 декабря , скорректировали цены на бензин и дизельное топливо.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы А-95, передает Enkorr.

Отмечается, что средняя цена по стране бензина А-92 3 декабря снизилась на 23 коп./л и составила 30,09 грн/л, на столько же подешевел бензин А-95 – до 30,86 грн/л, а дизельное топливо сбросило 9 коп./л (30,10 грн/л).

В частности, SOCAR снизил цену бензина на 1,27-1,50 грн/л. В то же время, ДП в этой сети подешевело на 1 грн — 33,98 грн/л.

На KLO "двойка" подешевела на 1,3 грн/л, до 30,19 грн/л, "пятерка" – на 1,1 грн/л, до 30,69 грн/л, ДТ – на 86 коп. /л до 29,79 грн/л. На станциях UPG бензины подешевел на 1,2-1,3 грн/л, ГП – на 60 коп./л. Так, цена на А-95 снизилась до 29,50 грн/л, А-92 – до 30,00 грн/л, ДТ – до 28,30 грн/л.

Также откорректировали свои цены в сторону уменьшения "Параллель", "Автотранс", "Укр-Петроль", "БРСМ-Нефть", "Укргаздобыча", AMIC и другие.

enkorr.ua

Добавим, что Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 25,88 гривен за литр, для дизельного топлива — 23,27 гривен за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива уменьшилась на 1,27 грн/литр – для бензина и на 0,56 коп./литр – для дизельного топлива соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 30,88 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 30,27 грн/л.

Ранее эксперт рассказал, чего ожидать от цен на дизельное топливо в ближайшее время.