Украинские АЗС изменили стоимость бензина и дизельного топлива

Похоже, конец удорожанию не предполагается.

Ряд украинских сетей АЗС в среду, 9 февраля , скорректировали цены на бензин и дизельное топливо.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы А-95, передает Enkorr.

Отмечается, что средняя стоимость топлива повысилась на 41 коп./литр.

Так, самая большая консолидированная сеть группы "Приват" ("Авиас", ANP, "Укрнафта" и другие – всего 1 540 станций) повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. В частности, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 31,95 грн/л, А-95 – до 32,95 грн/л и ДТ – до 32,00 грн/л. На станциях "Укрнафты" цены на "двойку" выросли до 32 грн/л, на "пятерку" и дизтопливо — до 33,00 и 32,00 грн/л.

На станциях сети AMIC бензин подорожал на 55 коп./л: бензин А-92 – до 34,44 грн/л, бензин А-95 – до 35,44 грн/л. Цена ДТ выросла на 47 коп./л, до 34,94 грн/л. На станциях сети "БРСМ-Нефть" бензин подорожал на 27 коп./л, ДТ – на 26 коп./л. Так, цена на А-95 увеличилась до 32,85 грн/л, А-92 – до 31,85 грн/л, на ДТ – до 31,79 грн/л.

В сети Marshal на 50 коп./л выросли цены на все виды топлива. Сети Фактор, Motto, Укргаздобыча повысили цены на топливо в пределах 20-50 коп./л.

enkorr.ua

Добавим, что Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 30,84 гривны за литр, для дизельного топлива — 28,30 гривен за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива увеличилась на 1,59 грн/литр – для бензина и на 1,46 грн/литр – для дизельного топлива соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 35,84 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 35,30 грн/л.