Украинские АЗС изменили стоимость бензина и дизельного топлива

Лишь одна сеть снизила цены.

Украинские сети АЗС в течение прошлых выходных, с 18 по 21 февраля , скорректировали стоимость бензина и дизельного топлива.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы А-95, передает Enkorr.

Так, на станциях сети KLO бензин подорожал на 20 коп./л, ДП – на 10 коп./л. Так, цена на А-92 увеличилась до 35,49 грн/л, А-95 – до 36,09 грн/л, на ДТ – до 35,39 грн/л.

На станциях сети Shell бензин подорожал на 73-80 коп./л: бензин А-92 – до 35,99 грн/л, бензин А-95 – до 36,75 грн/л. Цена ДТ выросла на 55 коп./л – до 36,07 грн/л. В сети Marshal на 50-60 коп./л выросли цены на все виды топлива.

Сети Motto, Татнефть-АЗС-Украина, Prime, ZOG повысили цены на топливо в пределах 0,8-1 грн/л.

В то же время в сети Chipo бензины подешевели на 23 коп./л: бензин А-92 — до 33,84 грн/л, бензин А-95 — до 34,51 грн/л. Цена ДТ снизилась на 4 коп./л, до 33,50 грн/л.

enkorr.ua

Добавим, что Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 31,75 гривен за литр, для дизельного топлива — 29,07 гривен за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива увеличилась на 91 коп./литр – для бензина и на 77 коп./литр – для дизельного топлива соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 36,75 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 36,07 грн/л.