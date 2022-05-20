Украинские АЗС изменили стоимость бензина и дизельного топлива

Их цена выросла более чем на 10 грн/литр.

Ряд украинских сетей АЗС в минувший день, 19 мая , скорректировали стоимость бензина и дизельного топлива.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы А-95, передает Enkorr.

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В частности, на WOG и ОККО бензины марок "А-95" и "А-95+" подорожали на 11,14 и 10,15 грн/л до 51,00 грн/л и 52 00 грн/л соответственно. Дизельное топливо в этих сетях подорожало на 14,69 грн/л, до 57 грн/л.

До 52,00 грн/л вырос в цене премиум-бензин марки А-95 ( +12,43 грн/л до 18 мая) и до 58,00 грн/л ( +13,24 грн/л ) — дизельное топливо сети KLO. "БРСМ-Нефть" установила цену на дизтопливо на уровне 54,99 грн/л (+10,60 грн/л).

Также скорректировали цены "Укр-Петроль", AMIC, "Укргаздобыча" и Mango.

Фото: enkorr.ua

Напомним, в Украине в конце апреля на АЗС возник дефицит топлива. Для урегулирования ситуации 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%. 17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на топливном рынке. По оценкам Кабмина, после этого решения ожидаемые предельные цены на дизельное горючее будут не выше 58 грн за литр, а цены на бензин – не выше 52 грн за литр.